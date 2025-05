Un uomo di 39 anni originario del Marocco è deceduto la notte scorsa, intorno alle 2.30, a seguito di un incidente sulla strada che collega Gioia del Colle a Casamassima. L’uomo percorreva l’arteria in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’autovettura, guidata da una 50enne casalinga. Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante dell’Alfa Romeo non si sarebbe accorta della presenza del ciclista perché quest’ultimo sembra viaggiasse senza i dispositivi di segnalazione visiva accesi. L’impatto è stato fatale per l’uomo, a nulla sono valsi i soccorsi pur tempestivi degli operatori del 118, giunti sul luogo dell’incidente.

Il corpo del 39enne è stato trasportato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, mentre la Procura del capoluogo ha aperto un fascicolo contestando alla 50enne l’ipotesi di omicidio colposo stradale.