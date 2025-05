A guidare i frati francescani di Puglia e Molise per il prossimo sessennio 2025-2031 sarà Fra Nicola Violante quale Ministro provinciale della Provincia di San Michele Arcangelo. È stato questo l’esito della votazione per il nuovo governo provinciale che si è tenuta a San Giovanni Rotondo nel Centro di Accoglienza Santa Maria delle Grazie, dove i frati si sono riuniti per celebrare il 42° Capitolo provinciale. Un’elezione in linea con la significativa ripresa vocazionale e con il ricambio generazionale che la Provincia sta vivendo da qualche decennio. Fra Nicola Violante, che succede a fra Alessandro Mastromatteo, è nato a Bari nel 1983, e dopo la maturità scientifica, ha intrapreso gli studi teologici, conseguendo nel 2010 il Baccalaureato in Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Successivamente ha proseguito la formazione accademica presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, dove ha ottenuto la Licenza nel 2014 e il Dottorato in Teologia pastorale nel 2019. Attualmente è docente incaricato di Teologia pastorale presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari e l’Istituto Teologico di Potenza.

Sempre nell’ambito del Capitolo provinciale, è stato eletto Vicario provinciale fra Filippo D’Alessandro e definitori provinciali fra Carlo Roberto, fra Gianni Di Cosola, fra Marco Valletta, Fra Luigi Riccio. Il nuovo governo francescano così costituito, accompagnerà il cammino della Provincia nei prossimi anni, sostenendo le fraternità nel servizio al Vangelo e nella testimonianza di vita francescana nei territori di Puglia e Molise. La Provincia di San Michele Arcangelo, con i suoi 19 conventi distribuiti tra Campobasso e Monopoli e 96 frati, risulta essere una delle province francescane d’Italia più significative per numero di frati, vivacità pastorale e vocazionale. Il 42 Capitolo provinciale si è concluso oggi sabato 10 maggio con la Celebrazione eucaristica presieduta dal neoeletto Ministro provinciale presso la Cripta della Santuario San Pio da Pietrelcina di San Giovanni rotondo.