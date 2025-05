In un’area che da secoli è simbolo della produzione olearia pugliese, sta prendendo forma uno scenario che molti definiscono surreale e devastante. A Bitonto, in località Pozzo delle Grue, sono in corso gli espianti di ben 1.950 ulivi – molti dei quali secolari e in perfetta salute – per far posto a un impianto fotovoltaico da quasi 15 ettari, promosso da una società privata.

La denuncia arriva dal presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, Gennaro Sicolo, che parla senza mezzi termini: «Nella terra dell’olio si fa scempio degli ulivi. Non è la Xylella a portarli via, ma scelte politiche scellerate che autorizzano la sostituzione degli alberi con cemento e pannelli solari. È una vergogna».

L’impianto, denominato «Torre delle Grue», avrà una potenza nominale di quasi 12 megawatt e rappresenterà un’imponente presenza nel cuore del paesaggio rurale bitontino. Una «macchia nera», come l’ha definita Sicolo, che andrà a incidere profondamente sul tessuto agricolo e culturale del territorio.

«È assurdo parlare di stop al consumo di suolo quando poi si autorizzano operazioni di questo tipo – ha aggiunto Sicolo –. Guardare quei campi è come assistere a un disastro naturale, solo che qui la devastazione ha nomi, responsabilità e firme precise».

Un grido d’allarme, quello della CIA Puglia, che chiama in causa le istituzioni regionali e comunali per un uso più equilibrato e rispettoso del territorio, delle sue tradizioni e delle sue risorse agricole.