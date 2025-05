Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Altamura, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Bari e del Nucleo Operativo Metropolitano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone di nazionalità albanese, accusate di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto il carcere per uno degli indagati, gli arresti domiciliari per altri due e l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per i restanti tre.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari – DDA, sono scaturite da una denuncia presentata presso la Compagnia delle Fiamme Gialle, in cui si segnalava un’intensa attività di spaccio all’interno di un’abitazione di Gravina in Puglia. Da lì ha preso il via una complessa attività investigativa, fatta di intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni e pedinamenti, che ha permesso di ricostruire il sistema illecito e di raccogliere un solido impianto indiziario.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati ingenti quantitativi di cocaina e marijuana, oltre a un laboratorio di circa 200 metri quadrati destinato alla produzione di cannabis, individuato nella zona industriale di Gravina. In quell’occasione sono stati arrestati in flagranza di reato anche quattro soggetti italiani.

Le attività investigative hanno documentato numerose cessioni di droga a tossicodipendenti, rivelando l’esistenza di un vero e proprio programma criminoso tipico di un’associazione a delinquere strutturata.

Un nuovo duro colpo al traffico di stupefacenti nel territorio barese, frutto della sinergia tra le forze dell’ordine e la magistratura.