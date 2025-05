Con il taglio del nastro alla presenza delle più alte cariche regionali, ha preso ufficialmente il via la seconda edizione di “Biodiversa – L’Italia dei Parchi si racconta”, rassegna nazionale dedicata alle aree protette, promossa dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in scena nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia fino a domenica 11 maggio. Per il Parco dell’Alta Murgia è soprattutto l’edizione che celebra il recente riconoscimento di Geoparco UNESCO. Un traguardo straordinario da difendere.

A Biodiversa sono presenti i dodici Geoparchi italiani UNESCO in un evento corale unico, che pone al centro il tema della geodiversità come leva per la tutela ambientale. E poi è anche l’occasione per fare rete.

Nel giorno inaugurale della rassegna, presenti tanti ospiti: istituzioni politiche e militari, i sindaci dei comuni che rientrano nel Parco dell’Alta Murgia, rappresentanti dei Ministeri Ambiente e Cultura, e poi Nickolas Zouros, presidente della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO.

Grande attenzione anche ai temi della legalità e della tutela dai reati ambientali. Quest’ultimi ancora troppi.

Il servizio.