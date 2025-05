Lo stadio “Gustavo Ventura” ospiterà domenica 11 maggio le finali regionali Allievi (under 17) e Giovanissimi (under 15) nell’ambito della 16^ edizione della “Festa del calcio giovanile pugliese”.

Il programma della manifestazione prevede il match tra Levante Azzurro e Soccer Trani, con calcio d’inizio alle 16.00, valevole per il titolo regionale Under 15. Dopo la premiazione (ore 17.45), dalle ore 18.00 sul sintetico dell’impianto di via della Libertà si sfideranno Cosmano Sport Foggia e Levante Azzurro per l’assegnazione del titolo regionale Under 17, con premiazione prevista alle ore 20.00.

Alla manifestazione sono invitati a partecipare tutti i tesserati delle società dilettantistiche e giovanili pugliesi. Il Comitato Regionale Puglia della Figc “ringrazia il sindaco Angarano, l’Amministrazione Comunale di Bisceglie e il presidente del Bisceglie Calcio per la disponibilità e la collaborazione organizzativa offerta nella fase organizzativa della manifestazione.