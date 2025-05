Non solo una ricorrenza di grande rilievo, ma anche un momento per rafforzare il legame tra l’Istituzione e la società̀ civile. L’Esercito Italiano spegne 164 candeline e per festeggiare ha scelto Bari. La cerimonia militare si è svolta sul Lungomare Nazario Sauro, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e di altre autorità̀ civili, militari e religiose.

Il lungomare di Bari ha ospitato la parata prima con lo schieramento di una Brigata di formazione composta da compagnie in uniforme storica e aliquote di reggimenti ad elevata connotazione specialistica in rappresentanza di tutte le armi e specialità̀ dell’Esercito. Sono poi state conferite dal Sottosegretario Rauti, dinanzi alla Bandiera di Guerra dell’Esercito e a tuti i reparti schierati, alcune onorificenze. Dopo il deflusso dei medaglieri è seguito quello della Brigata di formazione, durante il quale i paracadutisti del Reparto Attività̀ Sportive hanno eseguito un aviolancio del tricolore e di una bandiera con il logo dell’Esercito, per rappresentare la notevole capacità delle varie componenti militari e l’elevatissima specializzazione dei reparti della Forza Armata, dimostrata anche attraverso la sfilata di mezzi e assetti tecnologici.