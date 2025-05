Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani (2 maggio 2025) in occasione delle esequie di Lucia Chiapperini, la 74enne uccisa dal marito nella propria abitazione a Mariotto lo scorso 18 aprile.

Tutta la comunità cittadina è stata profondamente scossa e commossa dal tragico femminicidio, condividendo il profondo dolore che ha colpito la famiglia con manifestazioni di solidarietà e vicinanza culminate da ultimo nella marcia silenziosa “Luci per Lucia” svoltasi il 29 aprile.

Il rito funebre sarà celebrato alle ore 16 nella chiesa della Madonna dell’Addolorata a Mariotto dal parroco don Francesco Ardito.

In segno di cordoglio e partecipazione saranno esposte a mezz’asta le bandiere (europea, nazionale e comunale) sulla facciata di Palazzo Gentile, sede del Comune, e su tutti gli edifici pubblici.

Cittadini, organizzazioni produttive e sindacali, associazioni e scuole di Bitonto, Palombaio e Mariotto sono invitati – si legge nell’ordinanza sindacale n. 294/2025 – “a esprimere, nelle forme che riterranno più consone e opportune, la partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia e l’intera comunità”.

Alle ore 12 in uffici pubblici e scuole verrà osservato un momento di silenzio e raccoglimento.

“Nel giorno dell’ultimo saluto a Lucia – dichiara il sindaco Ricci – la comunità si raccoglie per manifestare dolore, vicinanza e umana solidarietà. Il lutto cittadino è per noi tutti momento di raccoglimento e riflessione. Non possiamo più permetterci di restare indifferenti davanti alla violenza sulle donne: occorre prendere coscienza della necessità di un cambiamento culturale, profondo, collettivo”.