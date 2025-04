Una marcia silenziosa, alla quale hanno aderito oltre 500 persone, ha attraversato Mariotto, frazione di Bitonto, dove, la mattina di venerdì 18 aprile, ha perso la vita Lucia Chiapperini, uccisa, nella propria abitazione, con oltre 20 colpi di forbici dal marito Vincenzo Visaggi. Tra le mani di ogni partecipante una luce, una candela, una lanterna in memoria dell’ennesima donna uccisa brutalmente.

La marcia, alla quale hanno partecipato anche il figlio e una delle figlie della vittima, la cui autopsia è prevista per oggi 30 aprile, è partita da via Traetta, nei pressi della panchina rossa, e ha attraversato le strade del centro di Mariotto, fino a via della Libertà, dove è stata uccisa Lucia Chiapperini. Alla fine della marcia è stata creata una installazione con luci e candele in memoria di Lucia, alla quale è stato dedicato lo sportello informativo attivato all’interno di uno degli uffici comunali di Bitonto.