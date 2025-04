A Giuseppe Lucarelli, professore associato di urologia e direttore della scuola di specializzazione di urologia dell’Università di Bari, è stata affidata la guida della ‘nuova’ unità operativa di urologia dell’Istituto Tumori di Bari, divenuta clinica a direzione universitaria.

Come già accaduto con la clinicizzazione dell’unità operativa di ginecologia oncologica, divenuta nel 2022 clinica universitaria, anche l’urologia dell’oncologico barese si appresta a diventare sede di attività formativa e di ricerca per professori, ricercatori, specializzandi e studenti di tutti i corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari, punto di riferimento per le attività didattiche, scientifiche e assistenziali di tale specialità.

“Con la firma del contratto del prof. Lucarelli – spiega a riguardo il commissario straordinario dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne – portiamo a compimento l’accordo sottoscritto a gennaio dello scorso anno dalla Commissione Paritetica Regione e Università di Bari che ha incluso, fra le sedi decentrate della collaborazione fra Università e sistema sanitario regionale, anche il nostro Istituto. Tutto ciò si tradurrà in più risorse, mezzi e strumenti per la cura dei tumori: un raddoppio dei posti letto, fino a 16, due urologi in più in servizio, nuovi ambulatori per la cura dei tumori del rene, delle vie urinarie e delle malattie ad essi correlate, collaborazioni qualificate con università e centri di ricerca, più occasioni di studio e ricerca, a beneficio dei pazienti. Accogliamo con gioia il prof. Lucarelli a cui è stato affidato il compito di sviluppare questa nuova opportunità per tutto il servizio sanitario regionale”.

Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in urologia presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, il prof. Lucarelli è stato research fellow presso l’Institute for Cancer Genetics – College of Physicians and Surgeons della Columbia University di New York e successivamente clinical fellow di urologia oncologica e trapianto di rene presso la Fundaciò Puigvert di Barcellona. Ha conseguito il dottorato di ricerca in biotecnologie applicate ai trapianti di organi e tessuti. Ha maturato una vasta esperienza in chirurgia oncologica robotica e mininvasiva e nella chirurgia delle grandi neoplasie retroperitoneali e pelviche. È membro delle principali società scientifiche internazionali di urologia e ha all’attivo centinaia di lavori su riviste scientifiche.

“Con questo innesto – conclude Delle Donne – cresce e si potenzia ulteriormente l’Istituto Tumori di Bari, la cui finalità è l’implementazione dei percorsi di cura in ambito urologico e nefrologico oncologico, conferendo ancor maggiore centralità e completezza organizzativa all’Istituto, che in questi ultimi anni, ha conosciuto una crescita inarrestabile da un punto di vista assistenziale e della ricerca scientifica, distintivo sul territorio regionale e nazionale. Auguro al prof. Lucarelli ed agli urologi neoassunti un ottimo e proficuo lavoro”.