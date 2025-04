A dare simbolicamente il via ai festeggiamenti di San Nicola, che animeranno Bari con tutte le celebri tradizioni, è stato il consueto sorteggio dei due motopescherecci che traporteranno il 7 e l’8 maggio il Quadro e la Statua del Santo di Myra. Dopo l’estrazione, come da tradizione, del bussolotto con la scritta ‘’Basilica di San Nicola’’ sono stati sorteggiati il motopeschereccio Gina Madre che porterà la Statua in mare l’8 maggio e Antonella D degli armatori Leonardo e Cosimo Diomeda che il prossimo 7 maggio viaggerà dalla baia San Giorgio al molo Sant’Antonio trasportando l’icona in mare.

Un momento attesissimo da fedeli, curiosi e turisti che non vedono l’ora di assistere alle celebrazioni per festeggiare il Santo Patrono della città. La Celebrazione Eucaristica è stata officiata dal rettore della Basilica di San Nicola, padre Giovanni Distante, che dopo il sorteggio ha sottolineato come il Conclave che eleggerà il nuovo Papa inizierà proprio il 7 maggio, giorno di inizio delle celebrazioni di San Nicola.