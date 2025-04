Lo sportello Atm dell’ufficio postale di via Cavour a Loseto, quartiere alla periferia di Bari, è stato fatto esplodere la scorsa notte, intorno alle tre. Gli autori del colpo avrebbero inserito del materiale esplosivo nella fessura da cui vengono erogate le banconote. Non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro. Dopo una segnalazione al numero unico di emergenza sono intervenuti gli agenti delle sezioni volanti e scientifica della questura di Bari che stanno eseguendo i rilievi e acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La deflagrazione ha provocato danni all’esterno delle Poste.