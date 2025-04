Incidente stradale mortale intorno alle 4:00 su via Trisorio Liuzzi, in prossimità dell’ospedale Di Venere. Coinvolte due autovetture, una Renault e Clio e una Ford Fiesta.

La vittima, un 56enne, è uno dei due conducenti coinvolti ed è deceduto sul colpo; l’altro conducente è stato trasportato in Ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Rilievi ed accertamenti in corso da parte della Polizia Locale, i veicoli sono stati posti sotto sequestro giudiziario a disposizione dell’autorità giudiziaria.