Un piccolo viaggio, nelle emozioni, nei desideri, nelle speranze, nelle lotte quotidiane contro la paura del cancro. Dopo sette puntate del podcast interamente scritto e ideato dalle partecipanti e dopo sei puntate di talk show su youtube, 12 donne che hanno affrontato o affrontano il tumore al seno presentano al pubblico un viaggio tra canzoni e monologhi che ripercorre gioie e paure di chi combatte la malattia. Saranno le Donne in rosa le protagoniste dello spettacolo Un’Onda in aria in scena a Noicattaro lunedì 28 aprile, nel teatro all’italiana più piccolo d’Europa, il teatro cittadino di Noicattaro. L’evento rappresenta la conclusione dell’omonimo progetto promosso e realizzato da BAG associazione culturale, finanziato dal comitato Puglia della Susan G. Komen Italia aps: sette mesi di dialoghi e incontri che hanno visto le protagoniste alternarsi tra scuola di scrittura, dialoghi in podcast e interviste in talk show. Sette mesi di spazi di socialità che saranno raccontati nello spettacolo attraverso le 12 voci delle protagoniste: Lalla Colella, Filomena Cutrignelli, Maria Gambacorta, Angela Episcopo, Francesca Mancini, Tonia Marzano, Maria Pantaleo, Giulia Parravicini, Maria Grazia Perrini, Anna Rizzi, Erminia Zotti e Angela Derenzio.