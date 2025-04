Ad ottobre avrebbe compiuto 21 anni. Una passione smisurata per le due ruote, ed anche nel giorno di festa del 25 aprile aveva scelto di salire in sella alla sua moto, non sapendo a quale destino andasse incontro. Il giovane Matteo Comes lascia sgomenta la comunità di Castellana Grotte. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo in ospedale, a seguito del violentissimo scontro tra la sua moto ed un’auto sulla strada provinciale 96 che collega Castellana Grotte ed Alberobello. Matteo era a bordo della sua Yamaha quando per cause tutte da chiarire è avvenuto lo scontro con un’utilitaria, una Peugeot 208, con alla guida un 74enne. Con lui c’era la moglie 71enne. L’anziano è stato accompagnato all’ospedale di Monopoli, mentre per Matteo Comes non c’è stato nulla da fare. Il 20enne è morto subito dopo l’arrivo al Policlinico di Bari. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto prima con l’auto, poi con l’asfalto. Ora saranno i carabinieri a far luce sul sinistro e a chiarire le eventuali responsabilità. La morte del giovane ha suscitato grande dolore. In queste ore sono stati diversi i messaggi di cordoglio sui social, così come la vicinanza ai genitori del 20enne.

Foto di Vivi La Strada.