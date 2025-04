È arrivato per il secondo anno consecutivo in finale alle Olimpiadi di Matematica individuale, per il terzo anno in semifinale nella gara a squadre e in semifinale, per il quinto anno consecutivo al Kangaurou individuale e primo nella sua scuola, il Liceo Scientifico Scacchi di Bari. Sono solo gli ultimi dei tanti risultati raggiunti dal giovanissimo Samuel Stripoli, ragazzo prodigio dall’incredibile talento con i numeri che ha voluto ringraziare il suo professore Domenico Ricchiuti per averlo preparato.

Il servizio.