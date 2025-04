Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bari ha promosso un’iniziativa solidale in favore della “Fondazione Onlus Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, da anni impegnata, senza alcun scopo di lucro, nell’accoglienza di minori allontanati dai propri nuclei familiari e, in generale, nell’affiancamento alle famiglie e alla scuola nell’educazione dei ragazzi.

Grazie all’impegno dei militari della dipendente Compagnia di Monopoli sono state donate delle uova pasquali destinate agli ospiti della comunità; un piccolo gesto segno della vicinanza del Corpo alla struttura di accoglienza che da anni si prodiga per attività sociali di rilevante pregio morale.

Il simbolo pasquale rappresenta un tentativo, sentito da tutti gli appartenenti al Corpo, di voler donare un momento di spensieratezza ai piccoli ospiti della comunità con l’auspicio, per quanto possibile, che questo periodo di avvicinamento alla Pasqua possa essere da loro vissuto in un’aurea di pace e serenità familiare.

Le attività che le Fiamme Gialle quotidianamente disimpegnano a presidio della sicurezza economico-finanziaria e, in genere, a contrasto di tutte quelle condotte criminose potenzialmente lesive della sicurezza pubblica non fanno venir meno i sentimenti di vicinanza al territorio e alla comunità locale in cui sono chiamati ad operare. Sentimenti che sono avvertiti ancor più nei giorni delle festività e in particolare verso coloro che sono stati meno fortunati e che trovano una concreta espressione anche attraverso piccoli segni di partecipazione e attenzione verso le iniziative meritevoli di un particolare plauso per l’alto valore sociale degli scopi perseguiti.