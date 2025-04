Ha ucciso la moglie con un coltello e poi chiama i carabinieri. E’ accaduto questa mattina a Mariotto, frazione di Bitonto, nel Barese. L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe chiamato il 112 confessando il delitto con una telefonata: “Ho ucciso mia moglie, venite”. All’arrivo dei carabinieri della compagnia di Modugno, si era barricato in bagno. I militari sono riusciti a entrare e a bloccarlo. Indagini in corso per accertare il movente.