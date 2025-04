Hanno provocato diversi disagi e anche feriti le forti raffiche di vento che da giorni imperversano sulla Puglia. Sono decine, infatti, in queste ore, gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti a causa dello scirocco. In via Giulio Petroni, a Bari, all’altezza del carcere minorile Fornelli, un grosso platano, spezzandosi, ha travolto due auto: sono rimasti feriti una donna di 42 anni, al volante di una delle vetture colpite, trasportata in codice giallo al Di Venere, e un passante di 81anni, trasportato al policlinico sempre in codice giallo, entrambi soccorsi dai sanitari del 118. Un altro albero è caduto in via Dogali dove è stato chiuso dalla polizia locale l’accesso a Torre a Mare sulla SS16. Ma si registrano anche alberi caduti ad Acquaviva, Sannicandro e sulla SP21 Adelfia-Loseto. Disagi anche in volo: parecchi gli aerei che hanno avuto difficoltà ad atterrare nell’aeroporto di Bari.

A lanciare un altro allarme sugli effetti delle forti raffiche di vento che sferzano le province di Bari e BAT da diversi giorni è Coldiretti Puglia. I forti venti di burrasca stanno spazzando via, infatti, tendoni di uva, serre e frutti dagli alberi, come le mandorle, con ingenti danni in campagna, “proprio nel momento in cui sono messi a repentaglio – spiega Coldiretti – infiorescenze e frutti della stagione di raccolta primaverile ed estiva”.