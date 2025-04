Dopo aver acceso la curiosità con misteriosi video apparsi a sorpresa per le strade di New York, Madrid e Buenos Aires, Eros Ramazzotti svela finalmente il progetto che si cela dietro questa campagna globale: UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, il nuovo viaggio musicale dell’artista che prenderà il via a febbraio 2026.

Il tour sarà anticipato da un doppio appuntamento esclusivo ad Amsterdam, il 17 e 18 ottobre 2025, presso lo Ziggo Dome, per uno speciale World Tour Gala Première. La vera e propria partenza ufficiale è fissata per il 14 febbraio 2026 all’Accor Arena di Parigi, data simbolica che celebra l’amore universale al centro della musica di Eros.

Il tour toccherà 30 Paesi divisi in quattro grandi leg: Italia ed Europa, Nord America e Canada, America Latina, per un percorso globale con un’unica destinazione: il cuore del pubblico.

Grande attesa anche per il ritorno di Ramazzotti negli stadi italiani, con una serie di date che promettono emozioni forti: Udine, Milano, Roma, Napoli, Messina e Bari, dove Eros si esibirà il 23 giugno 2026 allo Stadio San Nicola, per un concerto che si preannuncia memorabile. A rendere il tutto ancora più straordinario è l’annuncio dello show all’Allianz Stadium di Torino, un debutto assoluto per la venue della Juventus, mai utilizzata prima per un grande concerto.

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR è prodotto e distribuito da Friends & Partners – Eventim e RadioRama. I biglietti saranno in vendita da mercoledì 16 aprile alle ore 10 (ora locale). Tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali www.ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti e 9,3 miliardi di streaming globali, Ramazzotti continua a scrivere una storia musicale fatta di emozioni e condivisione, attraversando confini geografici e generazioni. Un legame profondo con il pubblico che si rinnova, ancora una volta, sui palchi di tutto il mondo.