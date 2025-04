A seguito delle polemiche sulla candidatura di Sandro Cataldo, il candidato sindaco del centrodestra di Triggiano, Onofrio D’Alesio, ha annunciato il ritiro della candidatura a primo cittadino. “Alla luce di quanto accaduto ritengo non sia più possibile proseguire e andare oltre in un clima politico nel quale i partiti locali di centrodestra sono già stati messi in vendita al miglior offerente”, ha fatto sapere D’Alesio. Nel pomeriggio le segreterie provinciali e regionali di Fratelli d’Italia e Forza Italia avevano già sfiduciato D’Alesio comunicando che non sarebbe stato il loro candidato sindaco. Anche Cataldo ha ritirato la sua alla competizione elettorale.