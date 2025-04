Oltre otto casi di truffe nei confronti di anziani a settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel week end, quando i pensionati hanno più contatti con i parenti. Sono questi gli allarmanti dati presentatati a Bari dalla UIL Pensionati Puglia, che ha chiuso la Settimana Itinerante di Prevenzione e Sensibilizzazione contro le Truffe e i Raggiri agli Anziani. Stando ai dati relativi solo alle denunce presentate, nel 2024 in Puglia sono stati registrati 431 casi “diretti” di truffe e raggiri. Ma si stima che in realtà siano non meno del triplo o del quadruplo, perché spesso gli anziani tendono a non denunciare. La provincia più colpita è Bari, ma il numero più alto di truffatori smascherati si registra a Brindisi. Purtroppo, il trend è in costante aumento: solo nella provincia Bat, secondo un dato diffuso dal Carabinieri, siamo già a circa 200 casi nel primo trimestre del 2025. Per quanto riguarda la casistica delle truffe online, dal report della Polizia postale del 2024 si evince che le truffe sono state 18.714, con un aumento del 15% rispetto ai 16.325 casi del 2023. Si è verificato un incremento delle somme sottratte: da 137 a 181 milioni di euro, con un giro di “affari” di oltre 200 mila euro alla settimana per ogni gruppo di truffatori.