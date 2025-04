Paura questa mattina lungo la SP172, nel tratto che collega Putignano ad Alberobello, dove si è verificato un violento incidente stradale. Coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata in seguito all’impatto.

L’allarme è scattato intorno alle 8.00. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorritori, una donna era ancora incastrata nell’abitacolo di uno dei veicoli coinvolti.

Grazie all’utilizzo di cesoie idrauliche, i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarla, affidandola alle cure dei sanitari in codice giallo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Al momento, le squadre sono ancora sul posto per la messa in sicurezza della carreggiata e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.