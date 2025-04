La Puglia ha tutte le potenzialità per diventare una regione 100% rinnovabile. Durante il Forum Energia-Puglia Carbon Free organizzato a Bari da Legambiente, esperti e istituzioni hanno discusso delle sfide e delle soluzioni per accelerare il cambiamento, come il ruolo delle energie rinnovabili, delle istituzioni e dei cittadini.

Nel corso dell’evento, fondamentale per discutere della transizione energetica in Puglia e delle opportunità di crescita nel settore delle energie rinnovabili, si è parlato anche di green job e di come investire nelle energie rinnovabili può creare centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Nel corso del Forum Energia, è stato, inoltre, sottoscritto il protocollo “Puglia Carbon Free” che prevede la creazione di una rete di collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini per promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente.

Il servizio.