Creare un polmone tra l’interno e l’esterno del carcere di Turi, per non far sentire isolate, più di quanto già non siano, le persone detenute e fare in modo che possano riversare attraverso la scrittura le proprie idee, ansie ed emozioni. Nasce così l’iniziativa editoriale dell’associazione “Cultura&Armonia”, un progetto che si struttura in un laboratorio di scrittura creativa all’interno del carcere di Turi e successiva redazione di un periodico mensile dal titolo “Punto e a capo”.

Il servizio di News24.City.