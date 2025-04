Il sindaco di Bari ha firmato questa mattina un’ordinanza che estende il periodo di esercizio degli impianti termici sul territorio comunale fino al 12 aprile.

A partire da oggi, sarà dunque possibile accendere il riscaldamento per un massimo di 4 ore al giorno.

La decisione arriva in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini e tiene conto delle attuali condizioni meteo, più rigide rispetto alla media stagionale, oltre che delle previsioni per i prossimi giorni. L’obiettivo è garantire maggior comfort, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.