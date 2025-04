Da fabbrica di elementi per l’edilizia in amianto a luogo di vita, rinascita e rigenerazione urbana. A Bari si inaugura il cantiere e si avviano le attività propedeutiche alla realizzazione del Parco della Rinascita: tra 330 giorni, dove un tempo sorgeva la Fibronit, ci sarà un parco urbano composto da 11 nuovi ettari di verde, 1300 alberature forestali, 451 alberi pronto effetto, oltre 51mila arbusti e che abbraccerà tre quartieri di Bari. Non solo un imponente progetto di forestazione urbana ma, grazie al co-finanziamento del Pnrr, entro la primavera del 2026 l’ex Fibronit diventerà un’area verde aperta a tutta la città, con spazi di socializzazione, aree per lo sport e per i bambini, servizi.