Una speciale bilancia elettronica pensata per persone con disabilità anche gravi è quanto donato dal Rotary Club Bitonto Terre dell’Olio alla cooperativa Zip.H, realtà che da anni si dedica all’assistenza dei più fragili e che da oggi avrà a disposizione uno strumento in più per portare avanti la sua missione a supporto delle persone con disabilità. La donazione rientra nel Programma di Service 2024/2025 del Rotary Club locale e rappresenta un’importante occasione per ribadire il valore della cooperazione tra associazioni. La cerimonia di consegna si è svolta, nella sede della cooperativa in piazzale Ferdinando II di Borbone, alla presenza di autorità civili e rappresentanti del mondo associativo.

Il servizio completo su News24.City.