Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controllo straordinario del territorio, nel comune di Bitonto. La attività rientrano nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal Questore di Bari per il contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale.

Con unità operative del Commissariato di pubblica sicurezza locale personale, della Divisione PAS, del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” sono stati perseguiti quattro obiettivi principali:

intensificazione del controllo del territorio anche con posti di controllo e di blocco;

controllo di locali pubblici e siti di particolare aggregazione sociale;

applicazione di misure di prevenzione e di repressione nei riguardi delle persone controllate ;

repressione del fenomeno della diffusione e della commercializzazione degli stupefacenti;

In particolare è stato controllato un circolo ricreativo a Grumo Appula (BA), risultato abusivo, ove si è appurata la presenza di 4 apparecchi e congegni di intrattenimento ex art. 6 e 110 Tulps (c.d. slot machines) privi di ogni titolo autorizzatorio o nulla osta, non collegati alla rete della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, muniti di schede elettroniche gioco “clonate”.

Complessivamente, sono state identificate 145 persone, effettuate 5 perquisizioni di cui una domiciliare. Sottoposti a controllo 53 veicoli e 10 sono state le infrazioni al codice della strada rilevate. Eseguiti controlli presso 5 esercizi pubblici. I controlli effettuati nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, inoltre, hanno consentito in Piazza Aldo Moro a Bitonto di rinvenire all’interno delle aiuole alcune batterie di fuochi d’artificio, categoria F2 pronte per essere utilizzate.