Consolidare la buona pratica pedagogica della visione di un film al cinema e del confronto con autore, ma anche valorizzare le migliori risorse artistiche e civiche del territorio. Dopo il successo della prima edizione, torna la rassegna “La favola cinematografica. Omaggio a Marco Vacca”, manifestazione di cultura e pedagogia del cinema, in memoria del compianto Maestro Vacca, importante educatore e animatore culturale della città di Bitonto. L’evento ha preso il via nell’auditorium “E. e A. De Gennaro”, con l’imprescindibile matinée per tutte le classi quinte delle scuole primarie di Bitonto che hanno potuto guardare, per poi confrontarsi con l’autore, i cortometraggi, dai temi attuali e importanti, “Matilde” e “Il mondiale in piazza” del regista Vito Palmieri.