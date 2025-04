Più di 150 bambini ieri hanno animato la rappresentazione vivente della Via Crucis, organizzata dall’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari nel cortile dello storico istituto in Via Scipione l’Africano. L’evento ha coinvolto gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado insieme alle famiglie ed ai rappresentanti delle istituzioni locali, tra i quali l’Assessore alla Cultura del Comune di Bari, Vito Lacoppola; la presidente del II Municipio, Alessandra Lopez ed il consigliere comunale Romeo Ranieri, delegato dal sindaco Vito Leccese.

Un evento suggestivo e coinvolgente, che ha permesso agli alunni ed ai loro familiari di rivivere le emozioni 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒊𝒍 𝑮𝒐𝒍𝒈𝒐𝒕𝒂, attraverso una messa in scena teatrale intensa e toccante che coinvolto anche i bimbi frequentanti la scuola dell’infanzia.

La rappresentazione, infatti, ha offerto un’esperienza carica di significato, un’occasione unica per prepararsi alla Pasqua, nell’anno del 𝐆𝐢𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓, con fede e partecipazione. Tra canti, riflessioni e pensieri di bambini e ragazzi, la liturgia ha creato un’attualizzazione del significato religioso che la Via Crucis sottende, come ha sottolineato la Madre Superiora delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, Suor Cosimina che ha affermato: “Questa rappresentazione permette una contestualizzazione del significato della resurrezione nelle nostre esistenze quotidiane, siamo chiamati ad essere Testimoni della Resurrezione, testimoni di vita. La Pasqua ci esorta ad una esistenza piena e attiva”.