Un presidio sociale all’insegna della creatività. È stato inaugurato, in via Devitofrancesco, a Bari, il giardino degli Aquiloni al termine dei lavori che hanno riguardato, tra l’altro, la rifunzionalizzazione del chiosco, concesso alla società GreenKite srl a seguito della procedura pubblica finalizzata alla valorizzazione degli immobili comunali. Gli interventi a cura del concessionario hanno riguardato la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’efficientamento energetico – con pannelli fotovoltaici – del chiosco pensato come un beergarden nordeuropeo, l’installazione dell’illuminazione aerea, la sostituzione dei servizi igienici, il ripristino della recinzione e la realizzazione di un’area per lo sgambamento cani. Il Comune si è occupato invece della manutenzione straordinaria del verde, della realizzazione di una nuova area giochi accessibile con pavimentazione antitrauma e del vialetto in materiale drenante per l’ingresso all’area ludica, e dell’installazione di una rastrelliera per le biciclette. All’inaugurazione hanno partecipato anche alcuni alunni e alunne delle scuole Galileo Galilei e Zingarelli/Anna Frank

Il progetto “Yard and garden district”, il nome scelto dai concessionari per indicare questo nuovo spazio, non si limita però alla riqualificazione fisica ma riguarda anche la programmazione di eventi culturali, con una particolare attenzione alla street art, con l’obiettivo di attivare una sorta di checkpoint culturale all’interno del giardino comunale per restituire alla città un’area di grande valore, rendendola viva, accogliente e sicura. Il progetto, inoltre, si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione artistica del giardino degli Aquiloni, che ha visto la partecipazione di Kick-Off Picone, un’iniziativa di Pigment Workroom e ActionAid Italia che coniuga arte, sport e inclusione. Grazie al sostegno di ActionAid International Italia E.T.S. e al progetto Sport Italia supportato da SKY UK, attraverso il coinvolgimento di ragazze e ragazzi rifugiati delle comunità educative “Casa Shalom” e “Ala Baytuk”, gestite dalla coop. sociale C.A.P.S., la pista di pattinaggio e le sedute circostanti sono state disegnate e decorate, testimoniando concretamente come il linguaggio dello sport sia strumento di integrazione e socialità.