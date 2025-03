Scoperta una vera e propria officina abusiva a Bari-Palese. Gli agenti, impegnati nei controlli del territorio, hanno individuato una officina di meccatronica priva di qualsiasi titolo autorizzatorio ed in perfetto esercizio.

L’esercente l’attività di autoriparazione aveva realizzato su un’area esterna all’officina un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (e non) costituiti da pezzi metallici fuori uso, materiale ferroso, cisterne con olio esausto, filtri olio di autoveicoli da smaltire, batterie esauste.

Per questo reato un uomo ultrasessantenne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria mentre l’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario. A carico dell’autoriparatore elevate anche una serie di violazioni che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative: registro di carico e scarico dei rifiuti incompleto (l’ultima registrazione risaliva al 2023) per euro 2.066,66; esercizio dell’attività senza SCIA e iscrizione al Registro delle Imprese Artigiane con una sanzione di 5.164 euro; mancata comunicazione al Comune per l’attività insalubre con emissione di fumi con sanzione da 500 a 2.500 euro.

A carico dei proprietari dei veicoli presenti in officina è stata contestata una sanzione pecuniaria pari a 86 euro ciascuno in quanto si avvelevano per la riparazione del proprio veicolo di una impresa non iscritta nell’apposito Registro. Sequestrata anche tutta l’attrezzatura utilizzata e presente nell’officina, per la quale è prevista la confisca dopo l’iter amministrativo previsto dalla Legge.

L’attività sarà altresi segnalata agli investigatori tributari per le omesse registrazioni contabili, i mancati contributi e omesse dichiarazioni fiscali previste dalla Legge.