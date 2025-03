Il Centro Interculturale Ponte ad Oriente (CIPO) e il Dipartimento di Ricerca ed innovazione Umanistica (DIRIUM) dell’Università “Aldo Moro” insieme a Russia Cristiana promuovono a Bari la Mostra dal titolo “Vivere senza menzogna-Aleksandr Isaevic Solzenicyn” presso il Centro Polifunzionale Studenti di Bari. La Mostra visitabile gratuitamente, previa prenotazione, allestita dal 24 al 4 aprile, è composta da tre sezioni, costituita di trenta pannelli e racconta il percorso umano del fisico matematico russo, premio Nobel per la Letteratura nel 1970, attraverso il “Saggio di indagine letteraria” Arcipelago Gulag. L’opera può rappresentare uno strumento per addentrarsi nel drammatico cammino alla ricerca dell’umano e per favorire la riflessione sui temi della violenza, del totalitarismo e dei regimi illiberali. La Mostra realizzata nell’ambito del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) vede coinvolti docenti e alunni di Istituti della Provincia di Bari e l’Accademia di Belle Arti di Bari nei ruoli di guida e accoglienza.