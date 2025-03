Come si deve comportare l’organizzazione sanitaria, quale combinatore di risorse, nell’affrontare problematiche complesse, quali sono quelle dell’offerta assistenziale, la presa in carico dei pazienti, e quanto è importante la fiducia nelle relazioni e nella società. L’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha ospitato il prof Vincenzo Perrone, ordinario di organizzazione aziendale dell’Università Bocconi di Milano, per un incontro formativo sulle soft skills e, in particolare, sull’importanza della fiducia nel lavoro in team e nel rapporto capo/collaboratore.

Il servizio.