Con uno stanziamento complessivo di 2,135 milioni di euro, a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT)-Parte capitale 2023, istituito dal Ministero del Turismo, la Regione Puglia investe nel turismo outdoor con un bando attivo dal 27 marzo 2025, che finanzia la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro, mini aree per caravan e parking hub lungo percorsi naturalistici, paesaggistici e cicloturistici, inclusi gli itinerari dei cammini regionali. L’intervento, rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni pugliesi e voluto dall’Assessorato al Turismo, con il supporto del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), punta a potenziare l’infrastrutturazione del sistema integrato degli itinerari della Puglia. Il bando si inserisce nella più ampia strategia turistica regionale per il potenziamento dei prodotti turistici e la qualificazione dell’offerta, con riferimento alla fruibilità dei sentieri e dei cammini pugliesi, in risposta alla crescente domanda di turismo sostenibile ed esperienziale outdoor, dunque all’aria aperta, tra natura e paesaggi autentici.