Nei primi due mesi del 2025 sono in aumento i reati connessi alla violenza di genere, ma ad aumentare sono anche le denunce. Il Questore di Bari, Massimo Gambino, ha già emesso 17 ammonimenti dal primo gennaio ad oggi, contro i circa 70 del 2024. Sono questi i dati emersi in occasione dell’inaugurazione, all’interno degli uffici della Questura di Bari, della stanza di ascolto riservato, destinata alle vittime di violenza di genere o comunque persone vulnerabili e vittime di disagio minorile. Personale qualificato raccoglierà richieste di aiuto e segnalazioni, al fine di intercettare e gestire con riservatezza le paure delle vittime di reato o di testimoni vulnerabili, rilevando tempestivamente eventuali fattori di rischio. L’obiettivo è, dunque, quello di garantire una corsia preferenziale all’utente, vittima di determinate tipologie di reato, e trattare nel modo più opportuno la segnalazione raccolta, anche attraverso l’immediata attivazione della rete antiviolenza. A rendere accogliente e rassicurante l’ambiente, soprattutto per i minori, sono i colori e i giocattoli, alcuni dei quali donati da Bianca, figlia del capo delle Volanti Davide Corazzini, che tra qualche giorno coprirà l’incarico di capo della Mobile a Torino.