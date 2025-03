La Ecotrend, ditta specializzata incaricata dal Comune di Bari, ha confermato la presenza di amianto in un frammento di materiale cementizio rinvenuto il 18 marzo nell’area di cantiere di via De Amicis – via Pinto, nei pressi della ex scuola Carlo Del Prete.

Dalle analisi è emerso che il materiale si trova in “stato solido compatto” con un indice di rilascio inferiore allo 0,1, ben al di sotto del limite di 0,6, e dunque non soggetto a dispersione nell’aria. Nonostante ciò, il frammento sarà trattato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Resta in vigore l’ordinanza sindacale che, per garantire la sicurezza pubblica nelle zone circostanti il crollo, impone il divieto di affacciarsi, l’obbligo di mantenere chiuse le finestre e l’utilizzo di dispositivi di protezione, come le mascherine, fino a nuova comunicazione.

Le misure di sicurezza riguardano anche il personale comunale presente sul posto, tra cui agenti della Polizia locale, tecnici della ripartizione IVOP e dipendenti del Municipio II, impegnati nella gestione dell’emergenza.