Nella giornata di lunedì la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, con intensificati servizi di controllo del territorio nel comune di Bitonto.

L’attività rientra nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal Questore di Bari per il contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale.

Effettuati 2 posti di controllo, controllati 46 veicoli e contestata una infrazione al Codice della Strada.

Identificate 83 persone, un cittadino extracomunitario è stato munito di invito (ex art. 15 Tulps) a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per verifiche in merito alle pratiche di regolarizzazione relative al soggiorno sul territorio nazionale.

Nella notte, una “Volante” del Commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto ha sventato un tentativo di furto, recuperando una vettura lungo la SS 231.