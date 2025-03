Un messaggio importante quello lanciato da Don Angelo Cassano che ha richiamato i partiti politici alla responsabilità etica in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia. Il coordinatore regionale dell’associazione Libera, fondata da don Luigi Ciotti il 25 marzo del 1995, è intervenuto a Bari per spegnere le 30 candeline dalla nascita dell’associazione, diventata rete di organizzazioni, scuole, diocesi, parrocchie e gruppi scout impegnati contro le mafie e nella costruzione di una cultura pubblica di legalità. Per il compleanno di Libera è stato presentato in anteprima regionale il brano musicale “Libera”, composto dagli artisti Bungaro e Raffaele Casarano e presentato n anteprima nazionale a Trapani lo scorso 21 marzo durante la XXX Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La canzone e il videoclip sono stati realizzati con il sostegno della Fondazione Antimafia Sociale ‘Stefano Fumarulo’ della Regione Puglia.