Potenziare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla criminalità, ed in particolare furti, usura, estorsioni, truffe ed altri reati a danno dei rivenditori dei generi di monopolio. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Prefetto di Bari, Francesco Russo, e il Presidente della sede provinciale di Bari della Federazione Italiana Tabaccai, Cataldo Gagliardi, alla presenza dei rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine. Il protocollo è sottoscritto in attuazione dell’Accordo Quadro già raggiunto a livello centrale dal Ministero dell’Interno con la Federazione Italiana Tabaccai e prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Prefettura di Bari con il compito di monitorare il fenomeno, al fine di porre in essere le necessarie misure di prevenzione. Significativa è l’intenzione, da parte dei rivenditori, di incrementare l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza collegabili con le sale e le centrali operative in uso alle Forze di Polizia, consentendo un intervento efficace e tempestivo a tutela degli esercenti e, più in generale, di tutta la comunità.