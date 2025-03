Sono Michele Rapanà, Maria Domenica Mirandi, Nicola Pio Caradonna e Tiziana Vacca i nuovi Segretari Circoscrizionali di Forza Italia Bari Grande Città rispettivamente per i Municipi I, II, III e IV. Per quanto riguarda invece il Municipio V, non essendoci i presupposti per procedere all’elezione, nei prossimi giorni la Segreteria Cittadina, su proposta del Segretario Viceministro alla Giustizia Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, provvederà a nominare un Delegato di Circoscrizione. Anche Sisto è intervenuto in video collegamento da Palermo: «Congresso unitario e compatto, ci riprenderemo il tessuto connettivo che ci spetta»