n’operazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza ha portato a un’ampia attività di controllo nei locali pubblici della Città Metropolitana di Bari, con particolare attenzione alla sicurezza, al rispetto delle normative amministrative e alla prevenzione di irregolarità.

L’intervento, disposto su indicazione del Prefetto di Bari e nell’ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto unità specializzate della Questura di Bari, della P.A.S.I., della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, nonché i militari del Comando Provinciale Carabinieri, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma. Presenti anche i militari della Guardia di Finanza con unità cinofile e pattuglie specializzate nei controlli sul lavoro e sulla normativa “SIAE”.

Le verifiche si sono concentrate su un locale notturno di Bitonto, dove sono stati controllati 88 avventori e 42 veicoli. Durante i controlli, le Forze dell’Ordine hanno riscontrato diverse irregolarità: tre persone sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro di altrettante patenti, e un’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Per il locale, sono emerse violazioni legate al sovraffollamento oltre la capienza autorizzata, alla mancata esposizione dei cartellini identificativi del personale addetto alla sicurezza e alla tracciabilità alimentare. Quest’ultima infrazione ha portato a una sanzione di 1.550 euro e al sequestro di 190 kg di prodotti alimentari non tracciabili. Inoltre, sono stati controllati 21 lavoratori, di cui quattro risultati irregolari, con violazioni in materia di lavoro che hanno portato a sanzioni amministrative per 7.880 euro e ammende per 14.808 euro.

Le operazioni di controllo proseguiranno nelle prossime settimane e per tutta la durata della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione e prevenire comportamenti a rischio sulle strade.