Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla SS16 direzione nord, all’altezza dell’uscita 12, intorno alle ore 02:00. Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un furgone, presumibilmente causato da una manovra contromano.

I due conducenti, un uomo di circa 30 anni e un altro di 40, entrambi non residenti a Bari, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico, dove i medici li hanno ricoverati in prognosi riservata.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura della tangenziale per oltre tre ore, con uscita obbligatoria a Carrassi. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale di Bari, insieme ai sanitari del 118, ai Vigili del Fuoco e al personale ANAS, impegnato nella gestione delle deviazioni del traffico.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.