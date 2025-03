Un cittadino albanese, arrestato lunedì scorso a Bari dalla Polizia di Stato, da 5 anni era ricercato in Germania. L’uomo, un 38enne, è stato tratto in arresto dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Bari; a seguito di accertamenti, è emersa una nota di rintraccio Schengen a suo carico. Al fine di verificare l’attualità del rintraccio, è stato contattato il Servizio per la Cooperazione di Polizia che ha confermato la pendenza di un mandato di arresto europeo a carico dell’uomo.

Il cittadino albanese, unitamente ad alcuni complici, avrebbe commesso 9 differenti furti in appartamento nel nord della Germania, impossessandosi di oggetti preziosi e denaro per un valore di circa 140.000 euro. In Germania dovrà essere sottoposto a processo poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari.