Si fingono clienti di una gioielleria e rubano alcune collane in oro dal bancone espositivo, sotto l’occhio di una telecamera. È il furto messo a segno in un esercizio commerciale di Adelfia, in provincia di Bari, e denunciato sui social dalla proprietaria, con tanto di video delle ladre in azione.

Secondo quanto ricostruito dalla titolare dell’attività “Manu Preziosi”, a colpire sarebbero state due donne dall’accento campano. Una volta entrate nel negozio, avrebbero chiesto ad una dipendente di poter vedere delle collanine in oro, dicendosi interessate all’acquisto. Ma non appena la commessa ha cominciato a mostrare loro alcuni gioielli, si sono messe all’opera.

Una delle due finte clienti sarebbe riuscita a sganciare con abilità alcune collanine dal panno di esposizione, nascondendole in una mano. Poi, in maniera furtiva, avrebbe simulato uno starnuto, voltandosi rapidamente e lasciando scivolare la refurtiva in una tasca vicino al petto. Il tutto senza che la dipendente del negozio si accorgesse di nulla. Il furto però non è sfuggito ad una telecamera di videosorveglianza presente nel locale, che ha ripreso tutta la scena.

Il filmato, della durata di pochi secondi, è stato pubblicato sui social dalla titolare della gioielleria, con un invito rivolto agli altri commercianti della zona a tenere alta l’attenzione, e a collaborare per identificare le due ladre.

L’episodio è stato inoltre segnalato alle Forze dell’Ordine. Il danno subito dall’attività commerciale, considerato il valore della refurtiva, sarebbe di alcune migliaia di euro.