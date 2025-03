Una strumentazione innovativa che dà la possibilità ai Vigili del Fuoco di riuscire ad intervenire in maniera più rapida ed efficiente lungo tutta la Puglia. È stato presentato il nuovo AW 139 “Drago 164”, elicottero SAR (ricerca e soccorso), assegnato in dotazione al reparto volo dei Vigili del fuoco di Bari, a completamento delle assegnazioni che stanno interessando tutta l’Italia. Si tratta del velivolo bimotore con caratteristiche superiori rispetto alla flotta precedente: più veloce e prestante, permette di abbreviare i tempi di soccorso di quasi il 25% vista la sua velocità incrementata, consentendo in una fase di copertura del territorio di ottenere la massima efficienza.

Il servizio.