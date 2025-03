Gli Stati Generali dell’Ambiente in Puglia raddoppiano l’impegno per l’edizione 2025. Non più una sola giornata di confronto ma due. L’obiettivo resta quello di tracciare una rotta innovativa e virtuosa verso la sostenibilità, mettendo al tavolo tutti gli stakeholders impegnati in questa delicata partita: istituzioni, enti e imprese, accomunati dalla volontà di definire insieme il futuro ambientale della regione. A cambiare è anche la location dell’iniziativa organizzata da Ricicla Tv e Nica: si saluta il teatro Petruzzelli di Bari per spostarsi in Fiera del Levante, sede dei quattro momenti in calendario tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile.

Il nastro di partenza sarà virtualmente tagliato il 10 aprile con una domanda in calce: “Dove eravamo rimasti?”. Proveranno a rispondere Fabrizio Penna – Capo Unità di Missione PNRR – MASE; Luciana Di Bisceglie, presidente Unioncamere Puglia; Daniele Gizzi, presidente nazionale Albo Gestori Ambientali; Fabio Costarella, vicedirettore CONAI; Gaetano Frulli, presidente Fiera del Levante. Attesa anche la presenza del sindaco di Bari Vito Leccese. Il governatore pugliese Michele Emiliano, invitato a rispondere sui cinque anni di politiche ambientali in Puglia, inaugurerà ufficialmente la manifestazione. Nella tarda mattinata di giovedì si parlerà di “Energia e cambiamenti climatici: La transizione tra norme nazionali, leggi regionali e target europei Unità sperimentali nelle aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno in impianti FER”. Nel pomeriggio di giovedì, alle 15:30, spazio a “Rifiuti ed economia circolare: uno sguardo al futuro. Le sessioni di lavoro riprenderanno alle 10 di venerdì con il panel “Acqua, il sistema pugliese alla sfida della transizione verde”. Alle 15 sarà tempo di conclusioni con tavoli di lavoro tra imprese e istituzioni sul capitolo RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), uno dei temi più caldi della prima parte di 2025.

La terza edizione pugliese degli Stati Generali dell’Ambiente godrà anche di una novità assoluta rispetto alle precedenti edizioni: le imprese avranno la possibilità di inviare domande e quesiti alla redazione di RiciclaTv nelle settimane precedenti il 10 aprile. La redazione le selezionerà e invierà ai destinatari, che nel pomeriggio del giorno 11 risponderanno alle imprese. Oltre ai convegni è prevista anche un’area dedicata al networking, in cui aziende e istituzioni incontreranno il pubblico e i visitatori. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma completo con tutti gli ospiti attesi a Bari ma è già possibile accreditarsi per accedere all’evento cliccando sul seguente link: https://www.nica.it/public/eventi/stati_generali/