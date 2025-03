Dopo un viaggio durato tremila anni, il “Patriarca”, ulivo monumentale originario dell’Aspromonte, trova una nuova casa in Puglia. L’albero secolare, testimone di epoche lontane, è giunto a Gravina in Puglia, dove diventerà simbolo di cultura e biodiversità.

La storia del “Patriarca” ha avuto una svolta nel 2005, quando, insieme ad altri 49 esemplari considerati poco produttivi, fu espiantato dalla Calabria e trasferito in Emilia-Romagna, destinato a un futuro puramente decorativo. Per quasi vent’anni ha resistito lontano dal suo habitat naturale, ma con la chiusura del vivaio che lo ospitava, il rischio di abbattimento era ormai concreto.

A salvarlo da questo destino è stato l’imprenditore gravinese Antonio Raguso, che ha deciso di offrirgli una nuova opportunità. Dopo un viaggio attraverso l’Adriatico, il “Patriarca” è approdato al porto di Bari per poi raggiungere la sua destinazione finale: il Museo degli Oli, il “Raguso Lab Experience” di Gravina in Puglia, uno spazio dedicato alla cultura dell’olio e alla valorizzazione della biodiversità.

La scelta di Gravina non è casuale: con la sua lunga tradizione agricola e olivicola, la città rappresenta il luogo ideale per restituire all’ulivo una funzione attiva nella divulgazione della cultura dell’olio. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di tutela del patrimonio olivicolo, che non si limita alla conservazione di alberi monumentali ma mira anche alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

In quest’ottica, accanto alle radici del “Patriarca” sarà deposta una “capsula del tempo”, contenente i pensieri e le riflessioni degli studenti dell’Istituto Superiore “Galileo Galilei” di Gravina. Un gesto simbolico che lega passato, presente e futuro, rendendo l’ulivo testimone vivente della memoria collettiva e della sostenibilità ambientale.