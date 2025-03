Sarà il regista Savino Carbone a chiudere, mercoledì 19 marzo, la prima parte della rassegna “Cinema in Rinascita: tra storie e sguardi”. Un’iniziativa organizzata dall’associazione Just Imagine, in sinergia con il Comune di Bitonto, che, dopo la chiusura dell’ultimo cinema cittadino, vuole proporre nuove occasioni di incontro e riflessione sulla settima arte. Una rassegna dedicata ai talenti cinematografici bitontini che hanno contribuito a dare lustro alla regione e al panorama culturale nazionale e internazionale. Nel Teatro Traetta, cuore pulsante della cultura cittadina, sarà proiettato “La frontiera” film dedicato all’opera dell’intellettuale Alessandro Leogrande, che ripercorre i temi fondamentali fronteggiati da Leogrande: il caporalato nella Capitanata, l’esodo migratorio dai Balcani e la complessità della città di Taranto, avvalendosi del poderoso supporto di interviste a colleghi e collaboratori fraterni del sociologo. Il film chiude il primo ciclo di eventi nell’ambito della rassegna. Sul tema “La mafia e la giustizia riparativa”, nei primi tre appuntamenti, sono stati ospiti i registi Cosimo Terlizzi, Pippo Mezzapesa e Vito Palmieri.